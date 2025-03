Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahren unter Alkoholeinfluss: Polizei stoppt drei Trunkenheitsfahrten

Sankt Augustin/Much/Lohmar (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat am vergangenen Wochenende (01. und 02. März) eine Autofahrerin und zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Alle mussten ihren Führerschein vorerst abgeben.

Am Samstag gegen 0:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Autofahrer in Sankt Augustin auf, der mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Klöckner-Mannstädt-Straße fuhr. Der Fahrer beschleunigte mit durchdrehenden Reifen, geriet auf der Siegstraße in den Gegenverkehr und fuhr in Schlangenlinien weiter über die Burgstraße.

In Höhe der Wilhelm-Mittelmeier-Straße hielten die Polizisten den Pkw an. Von dem 18-jährigen Fahrer ging deutlicher Alkoholgeruch aus und er hatte Schwierigkeiten, den Aussagen der Beamten zu folgen.

Der Bonner gab an, in der Nähe einer Karnevalsveranstaltung in Menden gewesen zu sein und dort ein paar Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille an. Um eine Blutprobe zu entnehmen, wurde der 18-Jährige mit auf eine Polizeiwache genommen. Sein Pkw verblieb an der Kontrollstelle.

Am Abend gegen 20:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizeiwache Eitorf einen schwarzen Mercedes, der in Schlangenlinien über die Marienfelder Straße in Richtung Much-Zentrum fahre und dabei immer wieder in den Gegenverkehr gerate.

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zur Halteranschrift des angegebenen Kennzeichens. Im Bereich der Adresse kam den Beamten schließlich der besagte Mercedes entgegen und sie folgten dem Wagen bis zur Wohnanschrift.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer stiegen aus dem Auto aus, woraufhin die Polizisten sie mit dem Tatvorwurf konfrontierten. Nach Angaben der 44-Jährigen kamen die beiden gerade aus dem Urlaub, sie habe aber keinen Alkohol konsumiert. Nachdem der freiwillig durchgeführte Alkotest rund 1,4 Promille anzeigte, gab die Frau zu, doch ein bisschen Alkohol getrunken zu haben.

Sie sagte, ihr Mann habe zuvor den Wagen gefahren, sie selbst habe das Steuer erst kurz vor der Ankunft übernommen, damit der Mann sich um die aufgeregten Hunde auf der Rückbank kümmern konnte. Bei der Aussage dazu, bis wohin ihr Mann gefahren sei, verstrickte sie sich jedoch immer wieder in Widersprüche. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die 44-Jährige mit zur Wache Eitorf genommen.

Am Sonntagabend wurde der Polizei eine weitere mutmaßliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Einer Zeugin war der verdächtige Toyota Avensis gegen 19:00 Uhr auf der A 3 in Richtung Köln aufgefallen.

Der Pkw sei in Schlangenlinien gefahren und der Fahrer habe wiederholt unkontrolliert abgebremst und wieder beschleunigt. An der Ausfahrt Lohmar-Nord fuhr das Fahrzeug ab und wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten schließlich an der Bachermühle in Lohmar-Neuhonrath gestoppt.

Der Fahrer war deutlich alkoholisiert und fiel wegen seiner verwaschenen Aussprache und ständigen Wiederholungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2 Promille an. Um eine Blutprobe entnehmen zu können, musste der 31-jährige Fahrer aus Lohmar die Beamten zur Wache in Troisdorf begleiten. Der Fahrer äußerte dabei immer wieder Unverständnis über die Maßnahmen der Beamten.

Die Führerscheine aller drei Autofahrer wurden sichergestellt und ihnen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (fh)

