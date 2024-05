Troisdorf (ots) - Am Montagmorgen (06. Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Willy-Brandt-Ring / Saarstraße in Troisdorf, bei dem zwei Pkw-Fahrerinnen teils schwer verletzt wurden. Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Troisdorferin mit ihrem Porsche den Willy-Brandt-Ring aus Richtung Sieglarer Straße kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße. Gleichzeitig befuhr eine 78-jährige VW-Fahrerin ...

