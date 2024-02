Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug

Siegburg (ots)

Bereits am 02. Dezember letzten Jahres (2023) kam es zu einem Tankbetrug an der Luisenstraße in Siegburg. Ein unbekannter Mann hatte an einer Tankstelle seinen Ford Transit und einen Kanister betankt. Im Anschluss fuhr er ohne zu bezahlen davon. An dem Wagen waren entwendete Kennzeichen angebracht. Fotos von dem Tatverdächtigen wurden nun aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/128111 einsehen. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell