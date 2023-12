POL-SU: Polizei sucht Unfallzeugen: Frau im HUMA-Parkhaus angefahren

Troisdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag (27. Dezember) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf. Gegen 15:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den 47-jährigen Tatverdächtigen, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging. Nachdem er die Kabine wieder verlassen hatte, legte er zwei der drei Warenteile zurück. Das dritte Bekleidungsstück ...

