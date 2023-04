Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior kollidiert mit Parkhauswand

Siegburg (ots)

Am Dienstag (04. April) kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Grimmelsgasse in Siegburg, bei dem ein 86-jähriger Mann aus Niederkassel verletzt wurde. Gegen 13:00 Uhr sahen zwei Zeugen, wie der Senior mit seinem PKW eine Parkebene hinunterfuhr. Dabei kam es mit einem der beiden Zeugen beinahe zu einem Zusammenstoß. Nur durch Ausweichen konnte der 64-jährige Zeuge eine Kollision verhindern. Verletzt wurde er nicht. Im Anschluss prallte der Niederkasseler mit seinem Fahrzeug gegen die Parkhauswand, wodurch er sich verletzte. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 86-Jährige kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die Umstände, die zum Verkehrsunfall führten, sind bislang noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (Re)

