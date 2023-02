Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebin festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagmittag (18. Februar) wurde eine 32-jährige Frau aus Wesseling bei einem Ladendiebstahl erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 14:00 Uhr hielt sich die 32-Jährige in einem Modegeschäft an der Rathausallee in Sankt Augustin auf.

Der Ladendetektiv konnte in der Videoüberwachung sehen, wie die Tatverdächtige mehrere Kleidungsstücke in ihre Plastiktasche steckte. Im Anschluss nahm die Frau zwei Handtaschen aus den Verkaufsregalen und entfernte mit einem Kabelschneider die Diebstahlsicherungen. Als sie das Geschäft verlassen wollte, sprach der Ladendetektiv sie an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizisten fest. In der Plastiktüte konnten mehrere Kleidungsstücke in einem Gesamtwert von knapp 500 Euro aufgefunden werden. Der Kabelschneider, welcher mutmaßlich als Tatmittel diente, wurde sichergestellt und die Ware dem Geschäft ausgehändigt. Die 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Ladendiebstahls wurde eingeleitet. (Re)

