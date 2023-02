Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen verhindern weiteren Schaden und führen zur sofortigen Tatklärung

Siegburg (ots)

Am Mittwoch, 15. Februar, erschien ein 32-jähriger Siegburger auf der Dienststelle des Kriminalkommissariats 5 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis und gab an, dass er offensichtlich Opfer eines Taschendiebstahls geworden sei.

Der junge Mann war am zurückliegenden Samstag in einer Siegburger Diskothek feiern und bemerkte beim Verlassen der Veranstaltung, dass seine Geldbörse fehlte. In dieser befand sich neben der Krankenversicherungskarte und dem Personalausweis noch ein zweistelliger Bargeldbetrag. Während er in den folgenden Tagen darauf hoffte, dass sich ein möglicher Finder in der Diskothek melden würde und er seinen bevorstehenden Urlaub antreten könne, erhielt er plötzlich Pakete und Rechnungen nach Hause geschickt, die er nicht bestellt hatte. Offensichtlich wurden seine Personaldaten missbräuchlich benutzt.

Noch während der Anzeigenerstattung konnten die Ermittler des KK 5 mittels der bei der Bestellung hinterlegten Daten und einer Recherche in sozialen Netzwerken eine mögliche Tatverdächtige ermitteln, die in unmittelbarer Nähe zur Polizeidienststelle wohnte.

Die 38-jährige Tatverdächtige wurde umgehend von der Polizei aufgesucht und zum Sachverhalt befragt. Dabei konnte sowohl das hochwertige Lederportemonnaie als auch der Personalausweis des Geschädigten aufgefunden werden. Weiterhin ergaben sich auf dem Smartphone der Tatverdächtigen Hinweise auf weitere Bestellungen im Wert von mehr als 600 EUR, die anschließend storniert oder retourniert werden konnten.

Durch die sofortigen Ermittlungen der Kripo konnte weiterer Schaden vom 32-Jährigen abgewendet werden. Auch die Auslandsreise war nun nicht mehr in Gefahr, da der junge Mann noch am selben Tag seinen Ausweis zurückbekam.

Gegen die 38-jährige Tatverdächtige, die bereits wegen ähnlicher Delikte polizeiliche Erkenntnisse hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Taschendiebstahls eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell