POL-SU: Drei Fahrradfahrer nach Stürzen verletzt

Hennef/Sankt Augustin/Troisdorf (ots)

Zu mehreren Unfällen von Radfahrern kam es am Donnerstag (26. Januar) mutmaßlich aufgrund der überfrierenden Nässe in der Region.

Ein 51-jähriger Hennefer befuhr gegen 12:45 Uhr mit seinem Herrenfahrrad die Verbindungsstraße zwischen der Ölgartenstraße und der Bergstraße in Hennef. Aus Richtung Ölgartenstraße kommend verläuft die Straße abschüssig. In einer Linkskurve kam der Mann aus bislang unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Auf der "Alte Heerstraße" in Sankt Augustin kam ein 36-jähriger Sankt Augustiner zu Fall. Gegen 08:00 Uhr befuhr er mit seinem Herrenfahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der "Alte Heerstraße" in Richtung Bonner Straße. Auf einer Holzbrücke stürzte er, mutmaßlich aufgrund der witterungsbedingten Glätte, zu Boden. Auch er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 26-jährige Troisdorferin mit ihrem Fahrrad die Magdalenenstraße aus Richtung Landgrafenstraße kommend in Richtung Mottmannstraße in Troisdorf. Dabei kollidierte sie mit dem Bordstein und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht.

Hinweise der Polizei:

Bei Eis oder Schnee sollte das Fahrverhalten den Straßenverhältnissen angepasst werden. Verminderte Geschwindigkeit und ausreichender Abstand helfen bei winterlichen Straßenverhältnissen Unfälle zu vermeiden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer sich weiterhin mit Vorsicht fortzubewegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell