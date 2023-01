POL-SU: Telefonbetrüger erbeutet 400 Euro

Siegburg (ots) - Ein 53-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Siegburg am Mittwochabend (25. Januar) schwer verletzt worden. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Bonn. Der Siegburger war mit seinem Hund gegen 21.30 Uhr spazieren und überquerte in Höhe des Hauses Frankfurter Straße 161 an einer Überquerungshilfe die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Renault Clio einer ...

