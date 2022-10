Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Informieren und Codieren - Aktion gegen Fahrraddiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Wir berichteten am Mittwoch (05.10.2022) über die Fahrradcodieraktion von Fahrrad XXL Feld in Sankt Augustin. Da sich am vergangenen Termin viele Bürgerinnen und Bürger über die richtige Diebstahlsicherung ihres Fahrrades und das richtige Verhalten im Straßenverkehr informierten, sind wir im Rahmen der Fahrradcodiertage von Fahrrad XXL Feld am Donnerstag (27.10.2022) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr erneut mit einem Infostand vor Ort.

Die Polizei rät dazu, Fahrräder codieren zu lassen. Ein codiertes Fahrrad schreckt Diebe häufig ab, da der Wiederverkauf deutlich erschwert wird und das Risiko der Überführung steigt. Die Codierung ist eine Leistung des Fahrradhändlers und kostet 19,95 Euro pro Fahrrad. ADFC-Mitglieder erhalten 5 Euro Rabatt. (Re.)

