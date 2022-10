Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss gefahren

Hennef (ots)

Am Donnerstag (06.10.2022) gegen 19:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Hennef, während ihrer Streifentätigkeit, auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der die Frankfurter Straße in Hennef in Richtung Gartenstraße befuhr. Sie konnten feststellen, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Während der anschließenden Kontrolle gab der 39-jährige Hennefer zu, dass er gewusst habe, dass der E-Scooter keine aktuelle Versicherung habe. Er habe sich jedoch gedacht, dass nichts passieren werde.

Weiterhin fiel den Polizeibeamten auf, dass der Mann stark zitterte. Auf Nachfrage, ob er Drogen zu sich genommen habe, gab der 39-Jährige an, vor einigen Stunden Heroin konsumiert zu haben.

In einem umliegenden Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell