Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht Krankenfahrstuhlfahrer nach Verkehrsunfall

Eitorf (ots)

Am Sonntagmittag (25. September) ist eine 63-jährige Kirmesbesucherin in Eitorf von einem Mann in einem Krankenfahrstuhl erfasst worden. Die Frau musste leicht verletzt in Krankenhaus gebracht werden. Der 50 bis 60 Jahre alte Benutzer des Fahrstuhls entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Geschädigte gab an, dass sie dem Riesenrad in der Brückenstraße zugesehen habe, als sie gegen 13.55 Uhr von dem Krankenfahrstuhl erfasst wurde. Der Fahrstuhlbenutzer hatte sich durch die Menschenmenge manövriert und die 63-Jährige angefahren. Der Brillen- und Mützenträger setzte seine Fahrt in Richtung der Poststraße fort, obwohl er auch von Umstehenden zum Warten aufgefordert wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gegen den hell bekleideten Führer des Krankenfahrstuhls, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

