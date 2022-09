POL-SU: Drogenfund im Altenheim

Siegburg (ots) - Ein 17-Jähriger aus Sankt Augustin wurde am Mittwoch (31. August) in Polizeigewahrsam genommen. Zuvor waren Polizisten gegen 19 Uhr am Europaplatz in Siegburg auf einen Streit zwischen dem Jugendlichen und einer weiteren Person aufmerksam geworden. Als die Beamten schlichtend eingreifen wollten, wurden sie von dem jungen Sankt Augustiner beleidigt und bedroht. Auch weigerte er sich, den Anweisungen der ...

