POL-SU: 17-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen

Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochmorgen (31. August) stahlen Unbekannte ein Mobiltelefon und Bargeld aus einem Haus in Sankt Augustin. Gegen 3 Uhr bemerkte eine 61-Jährige zwei Einbrecher in ihrem Haus in der Straße "Im Spichelsfeld". Die Frau wachte im Obergeschoss auf und hörte Personen im Haus. Aus Angst blieb sie in ihrem Schlafzimmer und sah aus dem Fenster einen weißen Kleintransporter in ihrer Einfahrt stehen. ...

