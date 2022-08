Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gesuchter Mann festgenommen

Eitorf (ots)

Am Dienstag (16.08.2022) gegen 21:30 Uhr befanden sich zwei Zivilfahnder in Eitorf am Bahnhof. Am Bahnsteig fiel ihnen ein Mann auf, der den beiden Beamten aus vergangenen Einsätzen bekannt war. Wie sie wussten, lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Nachdem sie den 23-jährigen Mann angesprochen, ihm die Festnahme eröffnet und die Handfesseln angelegt hatten, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Anschließend setzte er sich auf eine Bank. Während die Beamten einen Streifenwagen anforderten, um den Festgenommen ins Gewahrsam zu transportieren, sprang er plötzlich von der Bank auf und versuchte zu flüchten. Der 23-Jährige konnte jedoch zügig eingeholt und am Arm ergriffen werden. Da er sich weiterhin wehrte und versuchte seinen Arm zu befreien, wurde er von den beiden Beamten zu Boden gebracht.

Daraufhin trafen uniformierte Beamte der Polizeiwache Eitorf ein und transportierten den jungen Mann in das Polizeigewahrsam Siegburg. In der Umhängetasche des Festgenommen konnte noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am heutigen Tag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. (Re.)

