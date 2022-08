POL-SU: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegburg (ots) - Am Samstag (06.08.2022) gegen 16:40 Uhr versuchte eine 19-jährige Frau in Begleitung ihres unbekannten, männlichen Partners mehrere Parfum-Flaschen in einem Gesamtwert von rund 550 Euro in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg zu entwenden. Durch den Ladendetektiv konnte beobachtet werden, wie die beiden Täter die Parfum-Flaschen einsteckten und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen ...

