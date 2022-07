Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bitte um Mitfahndung: 71-jährige Frau vermisst

Troisdorf (ots)

Die 71 Jahre alte Adelheid B. aus Troisdorf wird seit Donnerstagmittag (28.07.2022) vermisst. Sie war gegen 13.00 Uhr in der Troisdorf Fußgängerzone zusammen mit ihrem Mann einkaufen. In einem Geschäft an der Kölner Straße verlor der Ehemann seine Frau aus den Augen und konnte sie nicht mehr wiederfinden.

Polizeiliche Such- und Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der 71-Jährigen, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein weißes Poloshirt, eine schwarze Stoffhose mit beigefarbenen Vierecken und eine schwarze Jacke trug.

Möglicherweise ist Adelheid B. im Bereich der Schlossstraße in einen Bus mit unbekanntem Fahrtziel gestiegen, ohne im Besitz von Fahrkarte, Ausweis oder Bargeld zu sein.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

Bilder von Adelheid B. finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/84212 (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell