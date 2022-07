POL-SU: Polizei bittet um Mithilfe: 15-Jähriger aus Sankt Augustin vermisst

Much (ots) - Am heutigen Tag (12.07.2022) kam es in Much, in Höhe der Ortschaft Leverath, auf der Landesstraße 189 (L189) um 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem drei Personen, darunter ein Kind, teilweise schwer verletzt wurden. Eine 22-jährige Frau aus Much befuhr mit ihrem Citroen eine Seitenstraße und beabsichtigte auf die L189 nach ...

