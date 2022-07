Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ruppichteroth (ots)

Am Donnerstag (30.06.2022) wurden bei einem Verkehrsunfall in Ruppichteroth an der Nümbrechter Straße (K55) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Ruppichterother mit seinem Seat die Nümbrechter Straße in Richtung Landesstraße 312 (L312) in Ruppichteroth. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-jährige Frau aus Waldbröl mit ihrem VW von einer Grundstückseinfahrt, welche unmittelbar an der Nümbrechter Straße gelegen ist, auf diese abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah sie den 19-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Ein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr reinigte auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell