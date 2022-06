POL-SU: Bankangestellte verhindert Enkeltrickbetrug

Niederkassel (ots) - In dem Zeitraum von Mittwoch, 15.06.2022, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 16.06.2022, 09:20 Uhr, wurde ein Wohnmobil am Gladiolenweg in Niederkassel aufgebrochen. Der unbekannte Täter schlug ein Fenster auf der Beifahrerseite des Wohnmobils ein und konnte so die Beifahrertür öffnen. Anschließend wurde das komplette Fahrzeug durchsucht und zwei Weinflaschen entwendet. Zudem durchtrennte der Täter mit einem Brotmesser die Sicherung des Fahrradträgers, ...

