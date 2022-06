Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb zweimal erwischt - Festnahme

Siegburg (ots)

Ein 29-jähriger Mann dachte sich, am Samstag, 11.06.2022, gleich zwei Ladendiebstähle zu begehen. Um 14:30 Uhr hielt er sich in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße "Am Brauhof" in Siegburg auf. Der Ladendetektiv wurde auf den 29-Jährigen aufmerksam, als dieser mehrere Kleidungsstücke mit in die Kabine nahm und ohne die Kabine wieder verließ. Es stellte sich heraus, dass der Mann die unbezahlte Kleidung angezogen hatte und das Geschäft verlassen wollte.

Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte ermittelt werden, dass der Tatverdächtige bereits einige Stunden zuvor als Ladendieb in Bonn aufgefallen war und dort auch auf frischer Tat erwischt wurde. Er hatte in einem Lebensmittelgeschäft Ware verzehrt, ohne diesen zu bezahlen.

Er wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, musste er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Ladendiebstahls eingeleitet. (Re.)

