Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit verletzter E-Bikefahrerin

Lohmar (ots)

Am Dienstagvormittag, 07.06.2022, wurde eine 78-jährige Frau aus Lohmar schwer verletzt. Gegen 11:00 Uhr befuhr die Seniorin auf ihrem Elektrofahrrad den Fahrradschutzstreifen auf der Hauptstraße in Lohmar in Richtung Donrather Kreuzung. Hinter ihr befuhr ein 85-jähriger Lohmarer mit seinem Mercedes die Hauptstraße ebenfalls in Richtung Donrather Kreuzung.

Nach eigenen Angaben hatte der 85-Jährige die E-Bikefahrerin nicht wahrgenommen und fuhr ihr auf. Dadurch stürzte die 78-Jährige zu Boden und wurde schwer verletzt.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Sowohl der PKW, als auch das E-Bike wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (Re.)

