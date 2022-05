Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Ehrenrunde" im Kreisverkehr überführt betrunkenen Autofahrer

Sankt Augustin (ots)

Einer Sankt Augustiner Polizeistreife fiel in der Donnerstagnacht (19.05.2022) gegen 01.00 Uhr ein BMW auf, der ungewöhnlich langsam auf der Arnold-Jansen-Straße fuhr. Zudem geriet die Limousine immer wieder leicht auf die Gegenfahrbahn. Der 41-jährige Fahrer des BMW bog auf die Rathausallee ab, verlangsamte seine Fahrt auf annähernde Schrittgeschwindigkeit und drehte eine "Ehrenrunde" durch den nächsten Kreisverkehr. Die Beamten hielten den Fahrer aus Königswinter an und kontrollierten ihn. Selbstbewusst gab der Mann auf Nachfrage der Polizei zu einem möglichen Alkoholkonsum an, dass er absolut nüchtern sei und man ja einen Alkotest machen könne. Gesagt, getan: rund 1 Promille zeigt das Testgerät der Polizisten an. Kleinmütig räumte der 41-Jährige ein, doch zwei Bier getrunken zu haben.

Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einziehen, da der Königswinterer nachweisen konnte, dass dieser vor wenigen Tagen gestohlen wurde. Der BMW verblieb verschlossen am Anhalteort. (Bi)

