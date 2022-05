Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kindergarteneinbrecher kommen übers Dach

Mutmaßlich am Samstagabend (07.05.2022) gegen 21.30 Uhr sind Unbekannte in die Kindertagesstätte an der Brückenstraße in Eitorf eingebrochen. Die Einbrecher waren auf das Dach des Kindergartens gelangt und brachen eine Lichtkuppel auf. Von dort ließen sie sich rund 5 Meter in die Tiefe ab. Mit einem Feuerlöscher rammten sie zwei abgeschlossene Bürotüren ein und lösten dabei den Alarm aus. Mutmaßlich ohne Beute entkamen die Täter durch eine Notausgangstür. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise an die Polizei Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421. (Bi)

