POL-SU: Aufmerksamer Zeuge verhindert Trickbetrug

Siegburg (ots) - Am Freitag, 06.05.2022, wurde ein 33-jähriger Mann aus Lohmar vorläufig festgenommen. In den frühen Morgenstunden, um 04:45 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst einer KFZ-Werkstatt an der Lindenstraße in Siegburg eine Alarmauslösung. Mehrere Streifenwagen fuhren zur Tatörtlichkeit und umstellten die Werkstatt. Kurze Zeit später öffnete der Tatverdächtige, der sich immer noch in der Werkstatt ...

