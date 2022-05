Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Einbruch in Werkstatt

Siegburg (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, wurde ein 33-jähriger Mann aus Lohmar vorläufig festgenommen.

In den frühen Morgenstunden, um 04:45 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst einer KFZ-Werkstatt an der Lindenstraße in Siegburg eine Alarmauslösung. Mehrere Streifenwagen fuhren zur Tatörtlichkeit und umstellten die Werkstatt.

Kurze Zeit später öffnete der Tatverdächtige, der sich immer noch in der Werkstatt aufhielt, ein Fenster. Durch die eingesetzten Beamten konnte er widerstandslos aus dem Gebäude herausgesprochen werden.

Der 33-Jährige hatte augenscheinlich Diebesgut im Eingangsbereich zum Abtransport bereitgestellt. Der Lohmarer wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell