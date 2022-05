POL-SU: Diebstahl von Wohnanhänger

Hennef (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid randalierte am Dienstagabend (03.05.2022) in einer Hennefer Kneipe an der Bahnhofstraße. Die Wirtin alarmierte gegen 21.15 Uhr die Polizei. Als die Beamten an der Gaststätte eintrafen, war der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige bereits verschwunden. Nach Angaben der Melderin war es zu keinen ...

mehr