Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebin lenkt Verkäuferinnen ab und entwendet ihre Smartphones

Much (ots)

Einer 50 bis 55 Jahre alten Frau ist es am Montagnachmittag (02.05.2022) gelungen, die beiden Verkäuferinnen einer Boutique an der Hauptstraße in Much abzulenken und deren Smartphones im Wert von mehr als 1.000 Euro zu entwenden.

Die kräftig gebaute und circa 165 cm große Verdächtige betrat gegen 17.40 Uhr das Geschäft. Sie sprach Spanisch mit den beiden anwesenden Mitarbeiterinnen und gab an, Kleidung kaufen zu wollen. Dabei beschäftigte sie die Frauen durch ständige Nachfragen nach Farben und Größen. Unter anderem fragte sie nach einem fehlenden Schuh aus einem Schuhkarton, den die Täterin, wie sich später herausstellte, selber im Laden versteckt hatte. Die Mitarbeiterinnen waren mit der Erfüllung der Wünsche der angeblichen Kundin derart abgelenkt, dass sie nicht mitbekamen, dass ihre Apple-Smartphones von der Unbekannten aus dem Kassenbereich gestohlen wurden. Unter einem Vorwand verließ die Tatverdächtige dann das Geschäft in Richtung Wahnbachtalstraße, ohne etwas gekauft zu haben. Nach wenigen Minuten fiel den Geschädigten der Diebstahl auf. Die Geräte waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaltet.

Wer hat gegen 18.00 Uhr eine verdächtige Frau mit einer dunkelblauen Jeanshose und einer blau-grauen Allwetterjacke auf der Hauptstraße gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell