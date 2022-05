Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Trickdiebe flüchten ohne Beute

Sankt Augustin (ots)

Am Montagnachmittag (02.05.2022) klingelte es gegen 16.30 Uhr am Gartentor eines 88-Jährigen aus Sankt Augustin. Ein unbekannter Mann bot dem Senior Gartenpflegearbeiten an. Der 88-Jährige ließ den 40 bis 50 Jahre alten Tatverdächtigen auf sein Grundstück an der Konrad-Adenauer-Straße. Gemeinsam begutachtete man die Gartenwege und den Garten. Nach kurzer Zeit kam dem Senior der Vorgang merkwürdig vor und er forderte von dem schlanken Unbekannten eine Visitenkarte oder Ähnliches als Nachweis für sein Gewerbe. Zur gleichen Zeit hörte er verdächtige Geräusche aus seinem Haus und sah nach. An der Haustür kam ihm ein zweiter, untersetzter, Mann entgegen, der angab seinen Kollegen zu suchen. Beide Verdächtige verschwanden umgehend in unbekannte Richtung. Der 88-Jährige stellte im Haus fest, dass eine Schmuckschatulle im Schlafzimmer geöffnet worden war. Nach erster Begutachtung fehlte jedoch nichts.

Sind die beiden Männer noch woanders aufgefallen? Hinweise zu den 160 bis 170 cm großen, dunkelhaarigen Männern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell