POL-SU: Driften auf Parkplatz - Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sankt Augustin (ots) - Über die Osterferien, in dem Zeitraum von Sonntag, 10.04.2022, bis Montag, 25.04.2022, wurde in eine Schule in Sankt Augustin an der Pauluskirchstraße eingebrochen. Mehrere Schränke und Schreibtische wurden aufgebrochen und durchsucht. Dabei konnten die Täter 150 Euro Bargeld erbeuten. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Kontakt unter 02241 541-3321. (Re.)

