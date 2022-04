Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen nach Raubüberfall auf Siegburger Uhrenhändler

Siegburg (ots)

Am 06. Oktober 2020 (siehe Pressemeldung vom 07.10.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4727471) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem spektakulären Raubüberfall auf einen Uhrenhändler. Mehrere Personen, die unter anderem mit einer Maschinenpistole bewaffnet waren, drangen gewaltsam in die Geschäftsräume eines Uhrenhändlers ein, schlugen den Inhaber nieder und fesselten ihn. Anschließend raubten sie eine Vielzahl an Luxusuhren mit sechsstelligem Wert und flohen in zwei Fluchtwagen vom Tatort.

Anhand von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen konnte die Tat durch die Ermittler der Kriminalpolizei rekonstruiert werden und der Tatverdacht richtete sich zunächst gegen Unbekannt.

Nach langwierigen und aufwändigen Ermittlungen, die auch ins europäische Ausland führten, konnten sechs Personen, fünf Männer und eine Frau, aus Köln und dem Kreis Düren im Alter von 35 bis 46 Jahren von der Polizei als mutmaßliche Tatbeteiligte ermittelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben am frühen Dienstagmorgen (26.04.2022) mit Unterstützung von Spezialeinheiten insgesamt acht Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht und fünf Haftbefehle vollstreckt. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand.

Zwei der festgenommenen Tatverdächtigen, die einschlägige polizeiliche Erkenntnisse haben und als mutmaßliche Haupttäter gelten, befinden sich in Untersuchungshaft. Bei den drei weiteren festgenommenen Personen setzte ein Richter den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

Bei den Durchsuchungen der Wohn- und Geschäftsräume wurden Polizeihunde eingesetzt, die auf die Auffindung von Waffen, Geld und Datenträger spezialisiert sind.

Es konnten Gegenstände gefunden werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der damals erlangten Beute stammen. Sie wurden spurenschonend sichergestellt und werden derzeit untersucht.

Zudem wurde ein scharfer Schießkugelschreiber nebst Munition bei einem der Verdächtigen entdeckt. Weitere Waffen, wie z. B. Messer, die als verbotene Gegenstände klassifiziert sind, konnten aufgespürt und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren gegen die Besitzer wurden eingeleitet.

Vor der Tür eines der Festgenommenen stand darüber hinaus ein gestohlener Toyota SUV. Der Wagen war kurz vor Ostern in Köln entwendet worden. Das Auto ist durch einen Abschleppdienst zum Sicherstellungsgelände der Polizei verbracht worden.

Die Ermittler der Polizei hatten bei den Durchsuchungen neben Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen auch Beschlüsse zur Vermögensabschöpfung über mehrere hunderttausend Euro in den Taschen. Sämtliche Wertgegenstände der festgenommenen Verdächtigen wie z. B. einige tausend Euro Bargeld und Goldschmuck aus einem Schließfach wurden eingezogen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu weiteren Tatbeteiligten und zum Verbleib der Beute dauern an. (Bi)

