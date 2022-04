Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb nach Rangelei festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montag, 25.04.2022 gegen 11:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv eines Drogeriemarkts in Siegburg an der Holzgasse beobachtete den 22-Jährigen, wie dieser ein Parfüm in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ. Vor dem Geschäft wurde er von dem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen und aufgefordert, mit ins Büro zu kommen. Er weigerte sich und beim Versuch, sich loszureißen stürzten beide Personen auf den Boden, wo der Ladendetektiv den Dieb festhalten konnte. Anschließend beruhigte sich der 22-Jährige und konnte in ein Büro des Geschäfts geführt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Er wurde durch die hinzugerufene Polizei vorläufig festgenommen.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach seiner Ausnüchterung und erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls dauert an. (Re.)

