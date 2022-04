POL-SU: Freund will Ladendieb zur Flucht verhelfen

Much (ots) - Am Freitag, 22.04.2022, ereignete sich in Much im Einmündungsbereich Wahnbachtalstraße / Kreuzkapelle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Um die Mittagszeit gegen 12:30 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Much mit ihrem Peugeot die Wahnbachtalstraße in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. Sie beabsichtigte, nach links in Richtung der Ortschaft Kreuzkapelle abzubiegen. Dabei kam es zu einem ...

mehr