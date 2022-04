Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfall mit Verletztem

Much (ots)

Am Freitag, 22.04.2022, ereignete sich in Much im Einmündungsbereich Wahnbachtalstraße / Kreuzkapelle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Um die Mittagszeit gegen 12:30 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Much mit ihrem Peugeot die Wahnbachtalstraße in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. Sie beabsichtigte, nach links in Richtung der Ortschaft Kreuzkapelle abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Mann aus Wiehl, der mit seinem Ford Focus die Wahnbachtalstraße in Richtung Much befuhr.

Nach eigenen Angaben sei die Mucherin nicht aufmerksam gewesen.

Durch den Unfall wurde der 47-Jährige leicht verletzt und musste vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Anschließend konnte er aus der medizinischen Betreuung entlassen werden.

Das Fahrzeug des Mannes wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell