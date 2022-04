POL-SU: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Hennef (ots) - Ein junger Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde am Donnerstag, 21.04.2022, in Hennef Opfer eines Raubes. Er ging gegen 20:15 Uhr die Frankfurter Straße entlang. Plötzlich kamen zwei männliche Personen auf ihn zu. Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen und traten die beiden Täter auf den Geschädigten ein. Als der 20-Jährige am Boden lag, entwendeten die beiden Männer sein Handy. Eine Zeugin, die zufällig mit ihrem Auto an dem Überfall vorbeikam, blieb ...

