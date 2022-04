POL-SU: Überfall auf 20-Jährigen

Windeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Windeck wurden am Mittwoch, 20.04.2022, zwei Frauen leicht verletzt. Gegen 10:15 Uhr befuhr eine 30-jährige Windeckerin mit ihrem Renault die Landesstraße 312 in Richtung Rieferath. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einer 42-jährigen Windeckerin, die mit ihrem VW in Richtung Neuenhof unterwegs war. ...

