POL-SU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zwei Verletzte

Ruppichteroth (ots) - Am Dienstagnachmittag, 19.04.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Ruppichteroth auf der Kreisstraße 17 in Höhe der Bushaltestelle "Pfaffensteg Abzw." ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 80-jähriger Mann aus Ruppichteroth befuhr mit seinem VW Golf und einem Anhänger die K17 in Richtung Ruppichteroth. In Höhe der Bushaltestelle "Pfaffensteg Abzw." habe er nach links in ...

mehr