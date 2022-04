Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl von Handtasche

Lohmar (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Lohmar wurde am Dienstag, 19.04.2022 Opfer eines Trickbetruges.

Gegen 11:30 Uhr hielt sich die 86-Jährige auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Lohmar an der Hauptstraße auf. Während sie ihre Einkäufe in ihr Auto legte, befand sich ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz.

Plötzlich sprach sie ein unbekannter Mann an. Er wies sie darauf hin, dass Kleingeld hinter ihrem Auto liege, was er dort vermutlich zuvor platziert hatte. Als die Frau sich umdrehte und das Kleingeld aufhob, nutzte der Täter die Chance und nahm die Handtasche vom Beifahrersitz. In der Handtasche waren Portemonnaie und Bargeld.

Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon.

Die Lohmarerin konnte den Täter wie folgt beschreiben.

Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70m groß. Er trug eine Mütze und war dunkel bekleidet.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Kontakt unter 02241 541-3121. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell