Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ruppichteroth (ots)

Am Dienstagnachmittag, 19.04.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Ruppichteroth auf der Kreisstraße 17 in Höhe der Bushaltestelle "Pfaffensteg Abzw." ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 80-jähriger Mann aus Ruppichteroth befuhr mit seinem VW Golf und einem Anhänger die K17 in Richtung Ruppichteroth. In Höhe der Bushaltestelle "Pfaffensteg Abzw." habe er nach links in die Hauptstraße Richtung Winterscheid abbiegen wollen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Kölnerin, die die K17 mit ihrem VW Golf in Richtung Hennef befuhr.

Nach eigenen Angaben habe der 80-Jährige das entgegenkommende Fahrzeug, auf Grund eines ihm vorausfahrenden Autos, übersehen.

Die drei Beifahrer (21, 24 und 62 Jahre) der Kölnerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Kölnerin und der Ruppichterother blieben unverletzt.

Der Anhänger des 80-Jährigen und das Auto der 27-Jährigen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell