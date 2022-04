Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit Verletzten

Sankt Augustin (ots)

Zwei Frauen aus Siegburg wurden bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin am Mittwoch, 13.04.2022 leicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr befuhr die 57-jährige Fahrerin mit ihrer 58-jährigen Begleiterin die Straße "Am Bauhof" in Richtung Einsteinstraße. In Höhe des Kreisverkehrs "Am Bauhof / Am Apfelbäumchen" musste sie mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt anhalten.

Ein 85-jähriger Mann aus Sankt Augustin war mit seiner 86-jährigen Frau ebenfalls in Richtung Kreisverkehr unterwegs und fuhr mit seinem Ford Focus auf das stehende Fahrzeug auf. Er nahm nach eigenen Angaben an, dass die Frau mit ihrem Polo in den Kreisverkehr einfahren werde.

Ein Rettungswagen übernahm die ärztliche Versorgung der beiden verletzten Frauen. Die 58-Jährige kam in ein Krankenhaus in Siegburg. Die 57-Jährige konnte nach Erstversorgung nach Hause.

Das Ehepaar aus Sankt Augustin blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr abgeleitet werden. (Re.)

