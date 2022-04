POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Much (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 12.04.2022 wurden aus einer Lagerhalle an der Straße "Eckhausen" in Much mehrere Kupferrohre und Rohrverbindungen aus Kupfer entwendet. Der Täter hebelte die Eingangstür der Lagerhalle auf und öffnete eine Schiebetür. Anschließend wurden diverse fünf Meter lange Kupferrohre und weitere Kupfergegenstände gestohlen. Vermutlich wurde ein größeres Fahrzeug vor die Lagerhalle ...

mehr