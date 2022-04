Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kupferdiebstahl aus Lagerhalle

Much (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 12.04.2022 wurden aus einer Lagerhalle an der Straße "Eckhausen" in Much mehrere Kupferrohre und Rohrverbindungen aus Kupfer entwendet.

Der Täter hebelte die Eingangstür der Lagerhalle auf und öffnete eine Schiebetür. Anschließend wurden diverse fünf Meter lange Kupferrohre und weitere Kupfergegenstände gestohlen. Vermutlich wurde ein größeres Fahrzeug vor die Lagerhalle gefahren, um die Rohre zu transportieren.

Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Kontakt unter 02241 541-3421. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell