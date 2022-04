Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheibe der Terrassentür eingeschlagen - Einbrecher verletzt sich

Siegburg (ots)

Eine Schnittverletzung hat sich ein Täter bei seinem Einbruch am Freitagabend (08.04.2022) in ein Einfamilienhaus an der Aulgasse in Siegburg zugezogen. Er hatte sich offensichtlich beim Greifen durch das Loch in der zerbrochenen Scheibe der Terrassentür verletzt.

Die Bewohner des Hauses kehrten gegen Mitternacht heim und stellten den Einbruch fest. Der Täter, der sich vermutlich durch den Garten dem Haus genähert hatte, hatte die Scheibe mit einem Stein eingeworfen und durch das Loch die Tür entriegelt. Anschließend ging er in verschiedene Wohnräume und durchsuchte diese nach Beute. Dabei hinterließ er überall Blutspuren. Entwendet wurden vermutlich Bargeld, einige Bankkarten und Schmuck mit unbekanntem Wert.

Die Spurensicherung der Polizei erschien am Tatort und sicherte die Blutspuren des Täters.

Hinweise zum Täter, der mutmaßlich eine Schnittverletzung an der Hand hat, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell