Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Mann zusammengeschlagen - Tatverdächtige von der Polizei gestellt

Sankt Augustin (ots)

Im Rahmen der Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 16 bis 18 Jahre von der Polizei gestellt werden, die in der Nacht zu Samstag (09.04.2022) mutmaßlich einen 18-jährigen Troisdorfer zusammengeschlagen hatten. Der Geschädigte kam nach der Tat ins Krankenhaus.

Gegen 02.15 Uhr war der Troisdorfer in Begleitung dreier Gleichaltriger an der Haltestelle Sankt Augustin-Zentrum aus der S-Bahn gestiegen. Auf der Fußgängerbrücke über die Bahngleise standen die drei Tatverdächtigen aus Sankt Augustin und Königswinter und sprachen die jungen Leute verbal aggressiv an. Der 18-Jährige wies seine Begleiter an, weiterzugehen und ließ sich in ein Wortgefecht mit den Tatverdächtigen ein. Schließlich bekam er von einem der Dreien einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Dort wurde er noch mehrfach getreten und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Erst als der Geschädigte laut um Hilfe rief, liefen die Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei nahm die Fahndung nach den Flüchtigen auf und konnte sie aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibungen gegen 04.00 Uhr im Bereich der Wehrfeldstraße stellen und vorläufig festnehmen.

Alle standen unter Alkoholeinfluss und kamen zunächst in die Ausnüchterungszelle. Am Vormittag wurden die bereits polizeibekannten jungen Männer von der Kriminalpolizei vernommen. Sie machten keine Angaben zu den Tatvorwürfen. Da keine Haftgründe gegen sie vorlagen, wurden die Festgenommenen wieder entlassen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Straßenraubes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (Bi)

