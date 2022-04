Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer fährt aus ungeklärten Gründen geradeaus durch Kreisverkehr

Hennef (ots)

Ein umfangreiches Trümmerfeld hinterließ ein 50-jähriger Autofahrer aus Sankt Augustin am Freitagmorgen (08.04.2022) auf der Frankfurter Straße in Hennef.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem japanischen Kleinwagen gegen 06.25 Uhr auf der Frankfurter Straße aus Richtung Stadtmitte gekommen und ohne erkennbaren Grund geradeaus durch den Kreisverkehr Wippenhohner Straße/Bröltalstraße gefahren. Dabei durchpflügte sein Auto die Grünfläche des Kreisverkehrs und entwurzelte zwei Bäume. Das Fahrzeug hob ab, riss zwei Sperrpfosten aus der Verankerung und kollidierte mit einer Hauswand. Von dort wurde das Fahrzeug wieder zurückgeschleudert und beschädigte einen weiteren Baum und eine Straßenlaterne. Zwei Verkehrszeichen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. An einer Hausfassade blieb der rundum völlig demolierte Daihatsu stehen. Der 50-jährige Fahrer, dessen Identität an der Unfallstelle noch nicht feststand, wies zwar keine offensichtlichen Verletzungen auf, wurde aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus wurde die Identität des Sankt Augustiners geklärt und ihm zwei Blutproben entnommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert haben könnte.

Das Auto des 50-Jährigen wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge körperlicher Mängel ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell