Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlafender Fernfahrer bestohlen

Siegburg (ots)

Ein durchreisender LKW-Fahrer aus der Türkei ist in der Nacht zu Donnerstag (07.04.2022) auf der Autobahnraststätte Siegburg-Ost an der Jägerstraße bestohlen worden. Der Fahrer hatte seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der Raststätte an der A3 abgestellt und sich gegen 02:00 Uhr in der Kabine seiner Zugmaschine schlafen gelegt. Unbekannte haben dann das Türschloss der Zugmaschine aufgebrochen und zwei Smartphones aus dem Fußraum gestohlen, ohne dass der 27-jährige Speditionsfahrer wach wurde. Die Geräte der Hersteller Apple und Samsung haben einen Wert von über 1.000 Euro. Als er um 05.00 Uhr erwachte und einen Blick auf eines seiner Telefone werfen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Hat jemand verdächtige Personen auf der Autobahnraststätte beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell