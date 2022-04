Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen zwei Geländewagen - ein verletztes Kind

Hennef (ots)

Am Mittwoch, 06.04.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in Hennef an der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee / Wehrstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 38-jährige Henneferin befuhr mit ihrem Land Rover die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Fritz-Jacobi-Straße. Den Kreuzungsbereich, welcher durch eine Ampel geregelt wird, habe sie nach eigenen Angaben geradeaus in Richtung Fritz-Jacobi-Straße passieren wollen. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit dem Mazda SUV eines 31-jährigen Mannes aus Hennef. Der 31-Jährige befuhr mit seinem 2-jährigen Sohn die Wehrstraße in Richtung "Am Mühlengraben". Auch er habe den Kreuzungsbereich geradeaus passieren wollen. Nach Zeugenaussagen liegen Hinweise vor, dass die 38-Jährige möglicherweise bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage gefahren sei. Die Ermittlungen dauern an.

Durch den Zusammenstoß wurde der 2-Jährige, der mit einem Kindersitz gesichert war, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Sankt Augustin gebracht.

Alle weiteren Personen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, musste die Feuerwehr anrücken und abstreuen.

Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle teilweise gesperrt. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell