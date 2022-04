Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Schockanruf - Täter erbeuten 20.000 Euro

Hennef (ots)

In der Ursprungsmeldung hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Die Geschädigte ist 94 Jahre alt. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.

Eine 94-jährige Henneferin wurde am Mittwoch, 06.04.2022 an der Dickstraße um 20.000 Euro betrogen. Gegen 11:00 Uhr wurde sie von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Der falsche Polizist äußerte sofort, dass der Sohn und die Schwiegertochter der 94-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben und dabei ein Radfahrer ums Leben gekommen sei. Zudem soll ihre Schwiegertochter schwer verletzt sein. Die Henneferin soll nun eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro bezahlen, ansonsten müsse ihr Sohn ins Gefängnis. Die schockierte Frau entgegnete, dass sie lediglich 20.000 Euro in ihrer Wohnung aufbewahre. Dies sei für den Täter in Ordnung gewesen und ein Kollege käme das Geld am Nachmittag abholen.

Gegen 16:00 Uhr habe es dann bei ihr geklingelt. Ein Mann nahm das Geld in einem Briefumschlag entgegen und entfernte sich wieder rasch von der Örtlichkeit.

Am Abend hat die 94-Jährige ihre Schwiegertochter angerufen, um zu fragen, wie es ihr nach dem Verkehrsunfall gehe. Daraufhin klärte sie ihre Schwiegermutter über die Betrugsmasche auf.

Der Täter, der das Geld in Empfang nahm, kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei circa 170 cm groß und habe eine kräftige Statur. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Kontakt unter 02241 541-3521.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Schmuckgegenstände bitten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu falschen Polizisten finden Sie unter: url.nrw/SU2022-131 (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell