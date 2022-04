Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Polizisten erbeuten 60.000 Euro und Goldbarren

Much (ots)

Eine 94-jährige Frau aus Much wurde Opfer einer Betrugsmasche von falschen Polizisten.

Die Mucherin erhielt am Sonntag, 03.04.2022 um die Mittagszeit einen Anruf. Der angebliche Polizist schilderte ihr, dass zwei Einbrecher auf der Flucht seien. Aus diesem Grund wolle er das Vermögen der 94-Jährigen an sich nehmen, um es vor den Einbrechern zu schützen. Die gutgläubige Frau entgegnete ihm, dass sie ihr gesamtes Vermögen in einem Schließfach in der Bank habe.

Der falsche Polizist teilte ihr dann mit, dass er sich am morgigen Tag (04.04.2022) erneut melden wolle. Sie dürfe aber niemandem von dem Gespräch erzählen, da sie ansonsten die Ermittlungen gefährden würde.

Am Folgetag wurde die Frau dann erneut angerufen und die Vorgehensweise erklärt. Gegen 09:00 Uhr wartete am "Klosterberg" ein grauer BMW auf sie. In dem Auto befanden sich ein großer, junger Mann und eine kleine, circa 20 Jahre alte Frau.

Anschließend wurde die Geschädigte zu der Bank gefahren. Dort stieg sie allein aus und ging zu ihrem Schließfach. Aus dem Schließfach entnahm sie 60.000 Euro Bargeld und diverse Goldbarren in einem Wert von 20.000 Euro.

Das gesamte Vermögen übergab sie dann den beiden Tätern, die sie dann noch nach Hause fuhren. Daraufhin forderten sie die 94-Jährige erneut auf, niemandem von der Geldübergabe zu erzählen. Sie würde ihr gesamtes Vermögen nach Abschluss der Ermittlungen zurückerhalten.

Einige Tage später wurde die Mucherin dann stutzig und bemerkte, dass sie Opfer einer Betrugsmasche wurde.

Wer kann Hinweise zu den Tätern und/oder dem Fahrzeug machen? Kontakt unter 02241 541-3421.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Schmuckgegenstände bitten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu falschen Polizisten finden Sie unter: url.nrw/SU2022-131 (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell