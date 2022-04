Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Clubbesuch niedergeschlagen und beraubt

Siegburg (ots)

Ein 18-jähriger aus Königswinter ist in der Nacht zu Samstag (02.04.2022) auf dem Heimweg von drei unbekannten Männern niedergeschlagen und bestohlen worden. Die Täter erbeuteten weniger als 50 Euro Bargeld.

Der junge Mann hatte mit einem Freund einen Club in Siegburg besucht. Gegen 02.00 Uhr machten sie sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Bahnhof. Bereits am Kreisverkehr Am Turm/Wilhelm-Ostwald-Straße wurden sie von der dreiköpfigen Gruppe nach Geld angesprochen. Die beiden Königswinterer gingen weiter und versuchten sich von den Personen zu entfernen. In Höhe der Straße "Auf dem Steinacker" bogen sie ab und der 18-Jährige wurde plötzlich von hinten an seiner Jacke zu Boden gerissen. Er bekam einen Schlag in das Gesicht und einer der Tatverdächtigen nahm das Geld aus dem Portemonnaie des Königswinterers. Anschließend liefen die drei 20 bis 30 Jahre alten Täter in unbekannte Richtung davon.

Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der 18-Jährige wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und vor Ort behandelt. Seine Jacke stellten die Polizisten als möglichen Spurenträger sicher.

Die Tatverdächtigen werden als schlanke Männer mit schwarzen Haaren beschrieben. Sie hatten einen dunklen Teint und sind 185 bis 190 cm groß. Einer trug eine weiße Jacke und eine löchrige Hose. Alle sprachen Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0ß2241 514-3121 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell